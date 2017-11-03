Продажи Apple Watch увеличились на 75% за последний год

Напомним, компания Apple отчиталась о результатах своей деятельности в четвертом квартале 2017 финансового года, который завершился для нее 30 сентября.

Мы уже отметили, что выручка категории «Прочее», в которую входят часы Apple Watch, медиаплееры Apple TV и прочее, выросла с 2,37 до 3,23 млрд долларов.

Глава компании Apple Тим Кук (Tim Cook) отдельно выделил тот факт, что доход от продаж умных часов Apple Watch по сравнению с аналогичным периодом в 2016 году увеличился на 75%. Третий квартал подряд рост продаж часов Apple составляет более 50%.

«Apple Watch являются самыми продаваемыми и самыми любимыми умными часами во всем мире», — отметил Тим Кук, добавив, что одно лишь подразделение умных часов уже сравнимо по объему дохода с компаниями, которые представлены в рейтинге Fortune 400.

Кук добавил, что пользователи высоко оценили свободу, полученную благодаря модему сотовой связи, который появился в часах Apple Watch Series 3.