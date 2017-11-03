Apple отчиталась о росте всех финансовых показателей, но продажи смартфонов увеличились лишь на 3%

Компания Apple этой ночью опубликовала отчёт по итогам четвёртого квартала 2017 финансового года, который завершился для неё 30 сентября. Соответственно, для компании завершился и весь финансовый год.

Итак, выручка за квартал составила 52,58 млрд долларов, увеличившись на 12%. Операционная прибыль выросла с 11,76 до 13,12 млрд долларов, а чистая прибыль — с 9 до 10,71 млрд долларов.

Выручка за год в целом равна 229,23 млрд долларов в сравнении с 215,64 млрд в 2016 финансовом году. Операционная прибыль составила 61,34 млрд долларов, увеличившись всего на 2%. Чистая прибыль выросла сильнее: с 45,69 до 48,35 млрд долларов.

За минувшую четверть года Apple реализовала 46,667 млн смартфонов на сумму 28,846 млрд долларов. Для сравнения, годом ранее показатель был равен 45,513 млн единицам и 28,16 млрд долларов соответственно. То есть продажи iPhone выросли всего на 3%. К слову, выходит, что и в 2016, и в 2017 финансовом году средняя цена продажи iPhone составляла 618 долларов, то есть никак не изменилась. Но показатель явно увеличится в следующем квартале, куда уже будут включены продажи iPhone X.

Планшетов iPad за квартал было реализовано 10,326 млн штук против 9,267 млн за предыдущий год. Продажи компьютеров Mac выросли на 10%, достигнув 5,386 млн единиц. Выручка, относящаяся к категории «Сервисы», увеличилась с 6,325 до 8,5 млрд долларов. Категория «Прочее», в которую входят, к примеру, часы Watch, консоли Apple TV и прочее, отличилась увеличением выручки с 2,37 до 3,23 млрд долларов.

Выходит, что среди всех показателей меньше всего выросли продажи смартфонов, тогда как даже продажи планшетов показали прирост на 11%.