Показать все

Apple отчиталась о росте всех финансовых показателей, но продажи смартфонов увеличились лишь на 3%

Ctrl

Теги: Apple

Источник: Apple

1174

Компания Apple этой ночью опубликовала отчёт по итогам четвёртого квартала 2017 финансового года, который завершился для неё 30 сентября. Соответственно, для компании завершился и весь финансовый год.

Итак, выручка за квартал составила 52,58 млрд долларов, увеличившись на 12%. Операционная прибыль выросла с 11,76 до 13,12 млрд долларов, а чистая прибыль — с 9 до 10,71 млрд долларов.

Выручка за год в целом равна 229,23 млрд долларов в сравнении с 215,64 млрд в 2016 финансовом году. Операционная прибыль составила 61,34 млрд долларов, увеличившись всего на 2%. Чистая прибыль выросла сильнее: с 45,69 до 48,35 млрд долларов.

Apple отчиталась за 2017 финансовый год

За минувшую четверть года Apple реализовала 46,667 млн смартфонов на сумму 28,846 млрд долларов. Для сравнения, годом ранее показатель был равен 45,513 млн единицам и 28,16 млрд долларов соответственно. То есть продажи iPhone выросли всего на 3%. К слову, выходит, что и в 2016, и в 2017 финансовом году средняя цена продажи iPhone составляла 618 долларов, то есть никак не изменилась. Но показатель явно увеличится в следующем квартале, куда уже будут включены продажи iPhone X.

Планшетов iPad за квартал было реализовано 10,326 млн штук против 9,267 млн за предыдущий год. Продажи компьютеров Mac выросли на 10%, достигнув 5,386 млн единиц. Выручка, относящаяся к категории «Сервисы», увеличилась с 6,325 до 8,5 млрд долларов. Категория «Прочее», в которую входят, к примеру, часы Watch, консоли Apple TV и прочее, отличилась увеличением выручки с 2,37 до 3,23 млрд долларов.

Выходит, что среди всех показателей меньше всего выросли продажи смартфонов, тогда как даже продажи планшетов показали прирост на 11%.

3 ноября 2017 Г.

07:30

Ctrl
ПредыдущаяСледующая

Все новости за сегодня

Google рискует столкнуться с коллективным иском касательно проблем с новыми смартфонами Pixel: Girard Gibbs ищет недовольных владельцев смартфонов Pixel 2 для создания коллективного иска

Несмотря на безопасность технологии Face ID в iPhone X, данные с камеры TrueDepth смогут получить все желающие разработчики ПО: Apple разрешает разработчикам использовать данные с камеры TrueDepth 4

Apple отчиталась о росте всех финансовых показателей, но продажи смартфонов увеличились лишь на 3%: Apple отчиталась за 2017 финансовый год5

Samsung уже запустила бета-тестирование версии Android 8.0 для Galaxy S8 и S8+: Пользователи Galaxy S8 и S8+ в некоторых странах уже могут установить бета-версию Android Oreo2

Опубликованы результаты теста производительности 3D-карты Asus GeForce GTX 1070 Ti Strix : Превосходство над референсным образцом GeForce GTX 1070 Ti является символическим12

Renesas отчиталась за третий квартал 2017 года: за год продажи выросли на 28%: Выручка в денежном выражении превысила 1,71 млрд долларов2

Tesla завершила квартал рекордными убытками и отложила поставки седанов Model 3: В компании делают ставку на вертикальную интеграцию и тратят по 1 млрд долларов за квартал39

Qualcomm считает, что Apple использовала доступ к программному обеспечению её модемов для помощи Intel: Qualcomm обвиняет Apple в нарушении контракта 11

Обновление ПО для камеры Yi M1 повышает скорость автоматической фокусировки и точность замера экспозции: Прошивка доступна на сайте производителя2

997
1318

iXBT TV

  • Обзор видеокамеры Canon XF405: съемка 4K-видео с высокой частотой кадров

  • Домашние роботы, поющие автомобили, беззеркалка нового поколения

  • Обзор бюджетных SSD-накопителей серии Plextor S3

  • Обзор модулей памяти DDR4 GoodRAM IRDM

  • Cкладной смартфон с двумя экранами, ноутбуки для профессионалов

  • Обзор комплекта для сборки компактного игрового ПК Corsair Bulldog 2.0

  • Обзор беззеркальной фотокамеры Fujifilm X-A3 формата APS-C со сменными объективами

  • Обзор беззеркальной фотокамеры Fujifilm X-A10 формата APS-C со сменными объективами

  • Планшеты для подводного чтения, дешевый безрамочный смартфон и автономная VR-гарнитура

  • Обзор 3D-принтера Funtastique Evo: дешевая, но вполне функциональная DIY-модель

  • Обзор робота-пылесоса Polaris PVCR 0920WV Rufer с функцией влажной протирки полов

  • Новинки Google на любой вкус: Pixel 2, Pixel 2 XL, Pixelbook, Clip, Home Mini и Max

1212

Теги

Календарь

ноябрь
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Рекомендуем почитать

Подпишитесь на нас:

Подписка на новости и конкурсы:

Все подписки

Copyright © 1997—2017.

О сайте
Наши проекты
Полезные ссылки
Связь с администрацией

Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

Copyright © 1997-2017