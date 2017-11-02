Несмотря на безопасность технологии Face ID в iPhone X, данные с камеры TrueDepth смогут получить все желающие разработчики ПО

Основной особенностью смартфона iPhone X стала камера TrueDepth и основанная на ней функция Face ID. По словам Apple, данная технология во много раз безопаснее сканера отпечатков пальцев. Как и в случае с Touch ID, данные с камеры TrueDepth сохраняются локально на смартфоне и не передаются даже самой Apple.

Однако есть нюансы. Оказывается, что разработчики приложений хоть и не имеют доступ непосредственно к тем данным, которые использует функция Face ID, но имеют доступ к самой камере TrueDepth. И они имеют право сохранять на своих серверах информацию, полученную при помощи это камеры, если это необходимо для разработки ПО.

Проще говоря, отсканированное лицо пользователя попадёт к сторонним компаниям, которые к Apple никакого отношения не имеют. Да, это будет менее точный слепок, нежели смартфон получает для работы Face ID, но это всё равно личные биометрические данные. Конечно, разработчики должны подписать соглашение о том, что не будут передавать эти данные третьей стороне и будут использовать их только для разработки собственного ПО, однако как можно проконтролировать всех? По сути, биометрические данные условно 99% пользователей iPhone X через время будут находиться в распоряжении сотен или тысяч разработчиков. Не переживать могут лишь те, кто вообще не пользуется сторонним ПО на iOS либо оно не подразумевает необходимость получения данных с TrueDepth.