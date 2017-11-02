Показать все

Несмотря на безопасность технологии Face ID в iPhone X, данные с камеры TrueDepth смогут получить все желающие разработчики ПО

Ctrl

Теги: Apple

Источник: Reuters

1174

Основной особенностью смартфона iPhone X стала камера TrueDepth и основанная на ней функция Face ID. По словам Apple, данная технология во много раз безопаснее сканера отпечатков пальцев. Как и в случае с Touch ID, данные с камеры TrueDepth сохраняются локально на смартфоне и не передаются даже самой Apple.

Однако есть нюансы. Оказывается, что разработчики приложений хоть и не имеют доступ непосредственно к тем данным, которые использует функция Face ID, но имеют доступ к самой камере TrueDepth. И они имеют право сохранять на своих серверах информацию, полученную при помощи это камеры, если это необходимо для разработки ПО.

Apple разрешает разработчикам использовать данные с камеры TrueDepth

Проще говоря, отсканированное лицо пользователя попадёт к сторонним компаниям, которые к Apple никакого отношения не имеют. Да, это будет менее точный слепок, нежели смартфон получает для работы Face ID, но это всё равно личные биометрические данные. Конечно, разработчики должны подписать соглашение о том, что не будут передавать эти данные третьей стороне и будут использовать их только для разработки собственного ПО, однако как можно проконтролировать всех? По сути, биометрические данные условно 99% пользователей iPhone X через время будут находиться в распоряжении сотен или тысяч разработчиков. Не переживать могут лишь те, кто вообще не пользуется сторонним ПО на iOS либо оно не подразумевает необходимость получения данных с TrueDepth.

3 ноября 2017 Г.

08:00

Ctrl
ПредыдущаяСледующая

Все новости за сегодня

Google рискует столкнуться с коллективным иском касательно проблем с новыми смартфонами Pixel: Girard Gibbs ищет недовольных владельцев смартфонов Pixel 2 для создания коллективного иска

Несмотря на безопасность технологии Face ID в iPhone X, данные с камеры TrueDepth смогут получить все желающие разработчики ПО: Apple разрешает разработчикам использовать данные с камеры TrueDepth 4

Apple отчиталась о росте всех финансовых показателей, но продажи смартфонов увеличились лишь на 3%: Apple отчиталась за 2017 финансовый год5

Samsung уже запустила бета-тестирование версии Android 8.0 для Galaxy S8 и S8+: Пользователи Galaxy S8 и S8+ в некоторых странах уже могут установить бета-версию Android Oreo2

Опубликованы результаты теста производительности 3D-карты Asus GeForce GTX 1070 Ti Strix : Превосходство над референсным образцом GeForce GTX 1070 Ti является символическим12

Renesas отчиталась за третий квартал 2017 года: за год продажи выросли на 28%: Выручка в денежном выражении превысила 1,71 млрд долларов2

Tesla завершила квартал рекордными убытками и отложила поставки седанов Model 3: В компании делают ставку на вертикальную интеграцию и тратят по 1 млрд долларов за квартал39

Qualcomm считает, что Apple использовала доступ к программному обеспечению её модемов для помощи Intel: Qualcomm обвиняет Apple в нарушении контракта 11

Обновление ПО для камеры Yi M1 повышает скорость автоматической фокусировки и точность замера экспозции: Прошивка доступна на сайте производителя2

997
1318

iXBT TV

  • Обзор видеокамеры Canon XF405: съемка 4K-видео с высокой частотой кадров

  • Домашние роботы, поющие автомобили, беззеркалка нового поколения

  • Обзор бюджетных SSD-накопителей серии Plextor S3

  • Обзор модулей памяти DDR4 GoodRAM IRDM

  • Cкладной смартфон с двумя экранами, ноутбуки для профессионалов

  • Обзор комплекта для сборки компактного игрового ПК Corsair Bulldog 2.0

  • Обзор беззеркальной фотокамеры Fujifilm X-A3 формата APS-C со сменными объективами

  • Обзор беззеркальной фотокамеры Fujifilm X-A10 формата APS-C со сменными объективами

  • Планшеты для подводного чтения, дешевый безрамочный смартфон и автономная VR-гарнитура

  • Обзор 3D-принтера Funtastique Evo: дешевая, но вполне функциональная DIY-модель

  • Обзор робота-пылесоса Polaris PVCR 0920WV Rufer с функцией влажной протирки полов

  • Новинки Google на любой вкус: Pixel 2, Pixel 2 XL, Pixelbook, Clip, Home Mini и Max

1212

Теги

Календарь

ноябрь
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30

Рекомендуем почитать

Подпишитесь на нас:

Подписка на новости и конкурсы:

Все подписки

Copyright © 1997—2017.

О сайте
Наши проекты
Полезные ссылки
Связь с администрацией

Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

Copyright © 1997-2017