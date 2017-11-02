Samsung уже запустила бета-тестирование версии Android 8.0 для Galaxy S8 и S8+

Как мы недавно сообщали, компания Samsung не собирается быть в числе первых производителей, кто выпустит обновления до Android 8.0 хотя бы для своих флагманских смартфонов.

Однако это никак не влияет на сроки запуска бета-тестирования. Собственно, для смартфонов Galaxy S8 и S8+ оно уже стартовало. Пока лишь для жителей Великобритании, но уже до конца дня доступ должны получить также пользователи в США и Южной Корее.

На втором этапе подключатся Франция, Германия, Испания, Польша, Китая и Индия, но пока неизвестно, когда этот самый второй этап начнётся.