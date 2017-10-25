Владельцам смартфонов Samsung не стоит ждать появления обновления до Android 8.0 в нынешнем году

Недавно Google наконец-то выпустила новую версию ОС Android, и многие владельцы смартфонов задались стандартным вопросом, касающимся сроков выхода обновления для их аппарата.

Мы уже знаем, что до конца года некоторые производители, в числе которых Sony, Nokia (HMD), Moto (Lenovo), OnePlus и HTC, успеют обновить свои флагманские (и не только) устройства. Но это касается далеко не всех.

Если верить источнику, владельцам смартфонов Samsung придётся ждать следующего года. Корейский гигант, конечно, уже работает над обновлением, но оно выйдет лишь в следующем году.

Первыми моделями, которые получат Android Oreo, станут Galaxy S8, S8+ и Note8. Затем последуют Galaxy S7, S7 Edge, S7 Active, Galaxy A7/A5/A3 2017, Galaxy J7/J5 2017, Galaxy Note FE, Galaxy C9/C7 Pro, J7 Prime и Tab S3. Флагманы должны получить обновление в начале года, но более точных данных пока нет. Бета-версия для флагманов станет доступна ещё в нынешнем году.