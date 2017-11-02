Xiaomi объявила о глобальном запуске оболочки MIUI 9. Её получат даже смартфоны, вышедшие в 2012 году

Компания Xiaomi объявила о глобальном запуске оболочки MIUI 9. Первыми смартфонами, которые получат соответствующие обновления, станут Redmi Note 4, Mi Mix 2, Mi Max 2 и новинки Redmi Y1. Это случится уже на днях. Те, кому не терпится, уже сейчас могут установить бета-версию.

Что же касается всех моделей, которые в итоге смогут получить MIUI 9, их список можно увидеть на изображении ниже.

Отметим, что в нём присутствует даже модель Mi 2, вышедшая в далёком 2012 году. Такой поддержкой своих старых устройств не может похвастаться даже Apple.

Напомним, первичный анонс оболочки состоялся ещё в августе. Краткий обзор основных нововведений представлен в виде видеоролика выше.