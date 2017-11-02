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Apple признает наличие дефекта экрана в умных часах Watch Series 3

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Теги: Apple

Источник: 9to5mac

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В представленных в сентябре умных часах Apple Watch Series 3 обнаружился дефект. Он проявляется как полоски на экране, особенно заметные, когда экран выключен.

Для диагностики неисправности Apple предлагает потереть край экрана пальцем и подышать на него

Компания Apple уже признала существование дефекта и проинформировала о нем сотрудников торговых точек и авторизованных ремонтных мастерских.

Как утверждается, дефекту подвержены устройства с Watch Series 3 GPS. В то же время, в разновидности Watch Series 3 GPS + Cellular, оснащенной сотовым модемом, он не проявляется. Вероятно, это объясняется другим расположением внутренних элементов в корпусе относительно экрана.

Для диагностики неисправности Apple предлагает потереть край экрана пальцем и подышать на него. Если после этих нехитрых манипуляций видны полоски — есть повод требовать ремонт или замену в соответствии с гарантией, срок которой составляет один год.

2 ноября 2017 Г.

10:47

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