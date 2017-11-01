Sony возродила проект Aibo, показав нового робота-собаку за $1740

Летом прошлого года исполнительный директор компании Sony Каз Хираи (Kaz Hirai) рассказал, что компания создает робота, который сможет расти, формируя эмоциональную связь с владельцем.

Совсем недавно стало известно, что Sony вернется к выпуску роботов, напоминающих собаку.

И вот, Sony показала новую разработку. Речь идет о том же устройстве, которое упоминалось в первом абзаце, только под ростом подразумевается не увеличение физических размеров, а новые навыки, привычки, команды, которые со временем сможет запоминать питомец по мере выпуска обновлений. Робот будет помнить, что нравится владельцу, реагировать на голос и постоянно учиться. Sony утверждает, что каждый новый Aibo является уникальным роботом, который будет развиваться в зависимости от окружения, в которое попадет.

Робот получил светодиодные глаза, которые могут отображать различное настроение. Aibo может распознавать людей и препятствия, а его тело имеет целых 22 шарнира, которые делают движения робота более реалистичными.

Робот оснащен четырехъядерным процессором, встроенными модулями Wi-Fi и LTE, набором датчиков, гироскопов, громкоговорителем, камерой и четырьмя микрофонами. Аккумулятора хватает на 2 часа, а полная зарядка занимает 3 часа.

Новинка оценена в 1740 долларов, продажи начнутся 11 января, изначально только в Японии.