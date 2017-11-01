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Доход Garmin за год увеличился на 3%, хотя продажи автомобильных устройств и фитнес-браслетов сократились на 12%.

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Теги: Garmin

Источник: Garmin

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Компания Garmin, на днях сообщившая о покупке компании Navionics, опубликовала отчет за третий квартал 2017 финансового года.

Доход за отчетный период составил 743,077 млн долларов. Год назад он был равен 722,250 млн долларов. Другими словами, за год доход вырос на 3%. Операционная прибыль, выраженная в виде доли дохода, тоже выросла — с 22,1% до 22,8%. При этом показатель валовой прибыли увеличился с 56,2% до 58,4%.

Компания Garmin опубликовала отчет за третий квартал 2017 финансового года

Если рассмотреть структуру доходов компании по сегментам, оказывается, то наибольший рост — на 31% — показало подразделение, выпускающее навигаторы (исключая специализированные модели для автомобильного, воздушного и водного транспорта) и носимые электронные устройства (исключая браслеты для фитнеса). Авиационных навигаторов было продано на 16% больше, чем год назад, а морских — на 10%. В то же время, продажи автомобильных устройств и фитнес-браслетов сократились за год на 12%.

1 ноября 2017 Г.

15:10

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Доход Garmin за год увеличился на 3%, хотя продажи автомобильных устройств и фитнес-браслетов сократились на 12%.: Компания Garmin опубликовала отчет за третий квартал 2017 финансового года

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