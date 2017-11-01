Fast Pair — новая технология быстрого сопряжения устройств Bluetooth со смартфонами

Fast Pair использует Bluetooth Low Energy для обнаружения совместимых устройств, после чего активируется обычный канал Bluetooth для сопряжения. При активации режима Fast Pair на совместимом устройстве и включенном Bluetooth на смартфоне пользователи получат уведомление об обнаружении устройства с предложением выполнить сопряжение. Если гарнитура имеет приложение-компаньон в Google Play, то пользователю следующим этапом предложат скачать его.

В данный момент технология под названием Fast Pair поддерживается беспроводными наушниками Google Pixel Buds и Libratone Q Adapt On-Ear. В ближайшее время поддержка будет добавлена в гарнитуру Plantronics Voyager 8200.

Компания Google представила новую технологию быстрого сопряжения устройств Bluetooth со смартфонами, которые работают под управлением Android 6.0 Marshmallow и более поздних версий ОС. При этом требуется обновление сервисов Google Play до версии 11.7.

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