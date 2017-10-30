Больше всех на исследования и разработки тратят Amazon, Alphabet, Intel и Samsung

Исследовательская компания Strategy& опубликовала рейтинг компаний, которые тратят больше всех на исследования и разработки.
Лидером рейтинга стала Amazon, соответствующие затраты которой составляют более 16 млрд долларов в год. Второе место занимает Alphabet с результатом 15,5 млрд долларов. Третье место удерживает Intel, которая тратит на исследования и разработки 12,7 млрд долларов в год.
Единственной азиатской компанией, которая попала в десятку лидеров, стала Samsung Electronics, занявшая четвертое место. Для сравнения: LG Electronics, Hyundai Motor и SK hynix заняли 48, 79 и 84 строчки соответственно.
В сотню лучших вошли 40 американских, 16 японских и 6 китайских компаний.