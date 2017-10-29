Qualcomm Snapdragon 845 представят на Snapdragon Technology Summit в начале декабря

Компания Qualcomm начала приглашать представителей СМИ на мероприятие Snapdragon Technology Summit, которое пройдет на острове Мауи с 4 по 8 декабря этого года.

Согласно последним данным, именно на этом мероприятии будет представлена флагманская мобильная платформа Qualcomm Snapdragon 845, которая получит более быстрые процессорные ядра Kryo и GPU Adreno, новый процессор обработки изображений с улучшенным сенсором глубины резкости и прочие нововведения.

Источники утверждают, что Snapdragon 845 будет производиться на базе 10-нанометрового технологического процессора. По сравнению со Snapdragon 835 производительность должна увеличиться примерно на 25%.

Первые смартфоны со Snapdragon 845 будут выпущены в первом квартале следующего года, ими окажутся Samsung Galaxy S9 и Xiaomi Mi 7.