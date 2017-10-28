Leather Sleeve — чехол для ноутбука Apple MacBook по цене смартфона Xiaomi Redmi Note 4X

Аксессуары Apple никогда не были дешёвыми. Достаточно вспомнить, во сколько обойдётся владельцам новеньких iPhone 8 быстрая зарядка, которая теперь поддерживается смартфонами, но само соответствующее ЗУ, как и кабель, не включено в комплект.

Новый фирменный чехол для MacBook под названием Leather Sleeve выполнен из кожи, что уже говорит о его позиционировании. Стоимость аксессуара — 150 долларов.

На сайте сказано, что помещённый в чехол ноутбук можно будет заряжать, хотя изображения не позволяют понять, как это реализовано. Видимо, на чехле есть необходимое отверстие.

Новинка уже доступна для приобретения. На выбор есть коричневый (Saddle Brown) и синий (Midnight Blue) цвета.