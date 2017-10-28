Начались продажи накопителей Intel Optane SSD 900P

Компания Intel объявила о выпуске твердотельных накопителей Intel Optane SSD 900P. Это первые SSD, в которых используется технология Intel Optane, предназначенные для настольных ПК и рабочих станций.

Накопители в виде карт расширения половинной высоты выпускаются объемом 280 и 480 ГБ. Разновидность типоразмера 2,5 дюйма доступна только объемом 280 ГБ. Во всех случаях SSD оснащены интерфейсом PCIe 3.0 x4 и поддерживают NVMe.

Как утверждается, новые SSD превосходят обычные SSD на флэш-памяти NAND по производительности на операциях с произвольным доступом при небольшой очереди команд. Вне зависимости от объема скорость последовательного чтения достигает 2500 МБ/с, скорость последовательной записи — 2000 МБ/с, производительность на операциях чтения с произвольным доступом — 550 000 IOPS, а производительность на операциях записи с произвольным доступом — 500 000 IOPS. Задержка чтения и записи составляет 10 мкс. В активном режиме устройство потребляет 14 Вт, в режиме простоя — 5 Вт.

Ресурс составляет 8,76 PBW для накопителя большего объема, 5,11 PBW — для накопителей меньшего объема.

Поскольку для выпуска Optane SSD 900P было выбрано мероприятие CitizenCon, посвященное игре Star Citizen, производитель пообещал, что первые покупатели накопителей будут получать в подарок макет космического корабля Sabre Raven.