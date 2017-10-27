Google продлила гарантию на смартфоны Pixel 2 до двух лет и ответила на жалобы пользователей

Напомним, первые покупатели смартфонов Google Pixel 2 жаловались на неприятные звуки, которые доносятся из разговорного динамика, а владельцы Pixel XL 2 сообщали о «выгорании» дисплея OLED.
Компания Google опубликовала официальное заявление, в котором вице-президент Марио Куейроз (Mario Queiroz) объявил, что, во-первых, все покупатели смартфонов Google Pixel 2 и Pixel XL 2 получают двухлетнюю гарантию.
Во-вторых, Google утверждает, что по скорости деградации светодиодов дисплей Pixel XL 2 не хуже и не лучше дисплеев, установленных в других флагманских смартфонах. Тем не менее, Google планирует выпустить обновление, которое будет препятствовать «выгоранию» дисплея Pixel XL 2, немного уменьшив максимальную яркость экрана и добавив режим исчезновения навигационной панели. Кроме того, смартфоны Pixel 2 получили новый цветовой режим, который делает цвета более яркими.
Наконец, в-третьих, в ближайшее время выйдет обновление, которое устранит звуки из разговорного динамика. В качестве временного решения можно отключить модуль NFC.