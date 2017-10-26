В каталоге Samsung замечен первый SSD серии Samsung 850

Некоторое время назад в сети появились сведения о твердотельных накопителях Samsung PM981. Тогда прозвучало предположение, что Samsung откажется от использования слов Pro и Evo в обозначениях.

Похоже, что предположение подтверждается. Во всяком случае, на сайте южнокорейского производителя замечен первый SSD серии Samsung 850, в обозначении которого нет слова Pro или Evo.

Объем устройства, носящего каталожный индекс MZ-7LN120, равен 120 ГБ. В накопителе используется контроллер Samsung MGX и флэш-память V-NAND. Объем кэш-памяти LPDDR3 DRAM равен 256 МБ. В режиме последовательного чтения SSD демонстрирует скорость 540 МБ/с, в режиме последовательной записи — 520 МБ/с. Производительность на операциях с произвольным доступом в режимах чтения и записи достигает 88 000 IOPS и 70 000 IOPS соответственно.

Ресурс накопителя заявлен равным 100 TBW, срок гарантии — три года.