Годовой доход Dolby Laboratories снова превысил 1 млрд долларов

Компания Dolby Laboratories опубликовала отчет за очередной квартал. Поскольку на ее бухгалтерском календаре 29 сентября завершился четвертый квартал 2017 финансового года, то отчет включает и данные за год в целом.

Итак, за квартал доход Dolby Laboratories составил 242,0 млн долларов, что заметно больше дохода за четвертый квартал 2016 финансового года, равного 233 млн долларов. За год в целом компания заработала 1,08 млрд долларов, тогда как год назад этот показатель был равен 1,03 млрд долларов.

Чистая прибыль, рассчитанная по методике GAAP, в заключительном квартале года составила 21,8 млн долларов. Год назад этот показатель был равен 23,9 млн долларов. Расчет не по GAAP дает значения 46,6 и 38,6 млн долларов соответственно.

В отчете сказано, что в минувшем квартале началась реализация плана, предусматривающего сокращение некоторых видов деятельности и перенос высвобождающихся ресурсов на более перспективные направления. В связи с этим было уволено около 80 человек. Соответствующие операционные расходы оцениваются в 12,9 млн долларов.

Чистая прибыль за год, рассчитанная по GAAP, равна 201,8 млн долларов. Год назад этот показатель был равен 185,9 млн долларов. Расчет не по GAAP дает значения 269,7 и 249,0 млн долларов соответственно.