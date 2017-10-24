Противоударный смартфон Maze Comet стоит $170

Смартфон Maze Comet оснащен дисплеем диагональю 5,7 дюйма с соотношением сторон 18:9, который покрыт стеклом Corning Gorilla Glass 5. Производитель утверждает, что экран без проблем выдерживает падения на твердую поверхность с высоты 2 метров.

Смартфон получил однокристальную систему MediaTek MTK6750T, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флэш-памяти и аккумулятор емкостью 4000 мА•ч. В основной камере используется 13-мегапиксельный датчик изображения Sony IMX258, фронтальная является восьмимегапиксельной.

Корпус смартфона выполнен из металла с использованием кожи. В оснащение входят разъем USB-C и модуль Bluetooth 4.1. Смартфон работает под управлением Android 7.0.

Цена устройства по предзаказу составляет 170 долларов.