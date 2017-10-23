Пользователи Google Pixel 2 XL сообщают о «выгорании» дисплея, Google обещают разобраться в ситуации

Напомоинм смартфон Google Pixel 2 получил экран AMOLED разрешением 1920 х 1080 пикселей, а Google Pixel 2 XL оснастили панелью POLED разрешением 2880 х 1440 пикселей.

Так вот, всего через несколько дней после начала продаж первые пользователи Google Pixel 2 XL начали сообщать о проблеме, которую некоторые уже окрестили «выгоранием» дисплея.

Действительно панели OLED могут «выгорать», если они долгое время отображают статическое изображение. Именно по этой причине в смартфоне Samsung Galaxy S8 в режиме Always On Display информация появляется в разных частях экрана, а кнопка Home является неподвижной только на первый взгляд.

Пока что сказать сложно, каков процент проблемных смартфонов Google Pixel 2 XL. Компания Google опубликовала заявление, в котором она пообещала разобраться с ситуацией, добавив, что все дисплеи прошли тщательную процедуру тестирования.