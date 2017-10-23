Cisco рассчитывает купить BroadSoft за 2 млрд долларов

Компания Cisco Systems, являющаяся крупнейшим производителем сетевого оборудования, скоро может приобрести компанию BroadSoft, которая разрабатывает телекоммуникационное ПО. Об этом агентству Reuters сообщил информатор, знакомый с ситуацией. Сумма сделки оценивается в 2 млрд долларов.

Покупка позволит Cisco продолжить курс на диверсификацию, призванный уменьшить зависимость гиганта от замедляющегося рынка маршрутизаторов и коммутаторов.

Если переговоры завершатся успехом, о соглашении может быть объявлено уже сегодня.

Представители Cisco и BroadSoft не стали комментировать информацию о возможной сделке.

Исторически сложилось, что BroadSoft продает свое ПО Verizon Communications, AT&T и другим крупным компаниям, которые впоследствии поставляют его своим клиентам. Недавно BroadSoft попробовала изменить бизнес-модель, договариваясь с конечными покупателями напрямую, но это поставило под угрозу взаимоотношения с крупными партнерами.