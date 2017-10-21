Курс Bitcoin превысил $6000

Вчера курс Bitcoin установил новый рекорд, впервые превысив $6000. Позже криптовалюта снова немного подешевела, но на момент подготовки новости курс составлял $6088,66.

С начала октября стоимость Bitcoin выросла более чем на 40%, а с начала года — более чем на 520%.

Наблюдатели полагают, что после взятия очередной психологической отметки курс продолжит расти. Агентство CNBC провело опрос, в котором приняли участие 23 118 человек. Значительная часть участников — 45% — считают, что со временем курс Bitcoin превысит $10000.

Большая часть сделок с Bitcoin совершается в Японии. На операции с иенами приходится 59% всего объема, на операции с долларами — 25,5%. Рыночная стоимость Bitcoin на данный момент превышает 101 млрд долларов.