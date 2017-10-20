Безрамочный смартфон HomTom S9 Plus будет доступен за $160

Компания HomTom анонсировала HomTom S9 Plus, который получил дисплей IPS диагональю 5,99 разрешением 1440 х 720 пикселей c соотношением сторон 18:9. С трех
Системная (беззеркальная) фотокамера Fujifilm X-A10 …5
Компания HomTom анонсировала HomTom S9 Plus, который получил дисплей IPS диагональю 5,99 разрешением 1440 х 720 пикселей c соотношением сторон 18:9. С трех
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Samsung намекает, что дополнительный налог на ее стиральные машинки негативно отразится на новом американском заводе компании: Samsung заявила, что подобные ограничения могут снизить количество запланированных новых рабочих мест
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Потребительские процессоры Intel Cannon Lake будут поддерживать набор команд AVX-512: CPU Intel Cannon Lake и Ice Lake получат поддержку AVX-5121
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Гарнитура смешанной реальности Samsung HMD Odyssey не выйдет на рынок Европы: В США Samsung HMD Odyssey в комплекте с двумя контроллерами будет предлагаться по цене 499 долларов
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Представлен планшет Chuwi SurBook Mini: Устройство может работать под управлением операционных систем Windows 10 и Ubuntu
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