Всего за один день рыночная стоимость IBM выросла на 12,6 млрд долларов
Вялая заметка о квартальном отчете IBM, в которой говорилась, что компания «снова отчиталась о снижении выручки», могла создать ложное впечатление, что IBM переживает период застоя, а то и вовсе медленно идет на дно. На самом деле публикация квартального отчета компьютерного гиганта всколыхнула биржу. Родоначальник рынка персональных компьютеров превзошел ожидания аналитиков, в результате чего стоимость его акций быстро стала расти.
Всего за один день рыночная стоимость IBM выросла на 12,6 млрд долларов.
Чтобы понять масштаб изменения, достаточно знать, что такой рост за день последний раз был зафиксирован шесть лет назад, в 2009 году. А с начала текущего года акции IBM подешевели на 12%.
Напомним, компания IBM является третьим по величине поставщиком программного обеспечения в мире, поэтому аналитики считают ее показатели отражением ситуации в отрасли. Сокращение выручки IBM в течение 22 кварталов подряд указывало на застой. В то же время, компания регулярно отмечала в квартальных отчетах, что выручка перспективных направлений, включая облачные вычисления, кибербезопасность и аналитику данных, растет. В минувшем квартале эти статьи, суммарно обеспечивающие 46% дохода компании, принесли ей 8,8 млрд долларов, что соответствует росту на 11%.
Пока консультанты не спешат менять рейтинги IBM, избегая разговоров о развороте курса, но Citi и Barclays уже повысили прогноз курса акций.
Facebook
Вконтакте
Одноклассники
18 октября 2017 Г.
18:30
Accent
Все новости за сегодня
Всего за один день рыночная стоимость IBM выросла на 12,6 млрд долларов: Акции IBM, с начала года подешевевшие на 12%, показали крупнейший за последние шесть лет рост
Новые блоки питания Cooler Master MasterWatt характеризуются мощностью от 450 до 750 Вт: Cooler Master обновила семейство БП MasterWatt
Панели для планшетов дешевеют: Наблюдатели ожидают, что панели для планшетов будут дешеветь в течение всего квартала
Nanya нарастила чистую прибыль более чем в шесть раз: Nanya отчиталась за третий квартал 2017 года
Google подтверждает, что ОС Android 8.1 Oreo выйдет в ближайшие недели: Обновление активизирует процессор обработки изображений Pixel Visual Core
В Нидерландах открыли первый в мире мост, созданный посредством 3D-печати: Первый в мире напечатанный мост появился в Голландии
Microsoft возродила легендарную мышку IntelliMouse Explorer 3.0 в виде модели Classic Intellimouse: Microsoft Classic Intellimouse является современной копией мышки IntelliMouse Explorer 3.0
Видео дня: первый в мире бой огромных управляемых человекоподобных роботов : Роботы Megabots и Suidobashi выяснили отношения в бою
Для Cree минувший квартал оказался убыточным: Известный производитель светодиодов опубликовал отчет за первый квартал 2018 финансового года
Представлен объектив Leica Thambar-M 90mm f/2.2, назван срок начала продаж и цена: Полнокадровый объектив с ручной фокусировкой является современным вариантом модели 1935 года
Смартфон Oppo F5 получил сдвоенную фронтальную камеру разрешением 12 Мп: Работает Oppo F5 под управлением Android 7 Nougat с оболочкой ColorOS 3.1
Samsung готова к производству полупроводниковой продукции по восьминанометровой технологии: Технология FinFET 8LLP прошла квалификацию Samsung
Обозреватели разочарованы шестидюймовым смартфонным дисплеем P-OLED производства LG: У LG пока не получается выпускать качественные панели OLED для смартфонов
HP ZBook x2 — недешевый планшет с экраном разрешением 4K, GPU Nvidia и CPU Core i7 для профессионалов : HP ZBook x2 в базовом исполнении оценен в $1750
Ноутбуки с SoC Snapdragon 835 и Windows 10 удивят временем работы без подзарядки: «Сказать по правде, мы не ожидали», — заявил Пит Бернард (Pete Bernard) из Microsoft.
Глава Qualcomm уверен, что они с Apple смогут уладить свой конфликт : Затянувшийся спор с Apple является скорее аномалией, исключением из правил
Samsung Galaxy S7 опередил iPhone 8 в свежем рейтинге Consumer Reports: Смартфоны Samsung Galaxy S8 и S8+ снова оказались лидерами рейтинга Consumer Reports
Пользовательская база Samsung Pay на родине сервиса выросла вдвое за год: Пару месяцев назад Samsung Pay отметил два года с момента основания
Isuzu заимствует компоновку кузова грузовика у пчелиных сот: Разделение грузового отсека на соты позволяет эффективно использовать пространство
Завтра должен быть представлен смартфон Nokia 7: Как доказала Google, вовсе не обязательно использовать два модуля, чтобы сделать флагманскую камеру
Qualcomm успешно испытала модем Snapdragon X50 5G : Qualcomm также показала первый референсный дизайн смартфонов, которые используются для тестирования и оптимизации технологии 5G
IBM снова отчиталась о снижении выручки, но на сей раз всего на 0,5%: IBM отчиталась за третий квартал 2017 года
Все больше владельцев машин считают Android Auto и Apple CarPlay обязательными системами : В опросе приняли участие 1503 американцев, 1607 европейцев и 2003 китайца
Системные платы с набором логики Intel Z270 всё-таки могут работать с CPU Coffee Lake. Но не будут: Причина несовместимости старых плат с новыми CPU Intel всё-таки кроется в маркетинге
В ноябре Samsung ждут большие перестановки в руководящем составе: Речь идет о ключевых лицах, Samsung Electronics, Samsung SDI, Samsung Electro-Mechanics, Samsung Life Insurance и Samsung Securities
Оснащенный четырьмя камерами смартфон Huawei Mate 10 Lite уже доступен для заказа в Европе: Huawei Mate 10 Lite построен на SoC Kirin 659 и оснащен экраном диагональю 5,9 дюйма
Выпущено 90 млн камер Canon EOS и 130 миллионов объективов Canon EF: Производитель заверил, что и впредь намерен развивать семейство камер EOS и объективов EF
Samsung готовит ещё одну модель линейки Galaxy J2: Очередной аппарат линейки Galaxy J2 получит дисплей низкого разрешения
Razer обновила ноутбук Blade Stealth, оснастив его CPU Intel Core i7-8550U: Док-станция Razer Core v2 мало отличается от первой версии
Основными для экранов безрамочных смартфонов являются разрешения FHD+ и HD+: Переход к безрамочным экранам совпал с переходом к соотношению сторон 18:9
Antec P110 Luce — компьютерный корпус в минималистском исполнении за 120 евро: Antec P110 Luce поддерживает возможность вертикальной установки видеокарты
Материнская плата ASRock X299E-ITX/ac для процессоров Intel в исполнении LGA 2066 представлена официально: ASRock X299E-ITX/ac оценена в $400
В серию твердотельных накопителей Samsung 860 Evo войдут модели объемом до 4 ТБ: Твердотельные накопители Samsung 860 Evo замечены в базе данных SATA-IO
Казахстан запустит платформу Stasis с первой криптовалютой, обеспеченной реальными деньгами: Stasis — финансово-технологическая инфраструктура для запуска нового цифрового актива
Тестирование мобильных APU Ryzen показывает, что они вполне могут составить конкуренцию CPU Intel поколения Kaby Lake Refresh: APU Ryzen 7 2700U сравнили с CPU Core i7-8550U