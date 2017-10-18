Всего за один день рыночная стоимость IBM выросла на 12,6 млрд долларов

Вялая заметка о квартальном отчете IBM, в которой говорилась, что компания «снова отчиталась о снижении выручки», могла создать ложное впечатление, что IBM переживает период застоя, а то и вовсе медленно идет на дно. На самом деле публикация квартального отчета компьютерного гиганта всколыхнула биржу. Родоначальник рынка персональных компьютеров превзошел ожидания аналитиков, в результате чего стоимость его акций быстро стала расти.

Всего за один день рыночная стоимость IBM выросла на 12,6 млрд долларов.

Чтобы понять масштаб изменения, достаточно знать, что такой рост за день последний раз был зафиксирован шесть лет назад, в 2009 году. А с начала текущего года акции IBM подешевели на 12%.

Напомним, компания IBM является третьим по величине поставщиком программного обеспечения в мире, поэтому аналитики считают ее показатели отражением ситуации в отрасли. Сокращение выручки IBM в течение 22 кварталов подряд указывало на застой. В то же время, компания регулярно отмечала в квартальных отчетах, что выручка перспективных направлений, включая облачные вычисления, кибербезопасность и аналитику данных, растет. В минувшем квартале эти статьи, суммарно обеспечивающие 46% дохода компании, принесли ей 8,8 млрд долларов, что соответствует росту на 11%.

Пока консультанты не спешат менять рейтинги IBM, избегая разговоров о развороте курса, но Citi и Barclays уже повысили прогноз курса акций.