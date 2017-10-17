Samsung Galaxy Tab Active 2: все подробности и фото

Компания Samsung подготовила новое поколение защищенного планшета Galaxy Tab Active. Пока нет данных о том, когда состоится официальная премьера устройства, но судя по тому, что источник уже опубликовал и все подробности, и качественные изображения изделия, анонс уже совсем не за горами.

Сразу хочется отметить интересный момент, о котором пишет источник: в целях сохранения полной совместимости аксессуаров Samsung внесла лишь минимальные изменения в дизайн устройства. Такой ход можно только поприветствовать, хотя отличить модели старого и прошлого поколений явно будет непросто.

Galaxy Tab Active 2 получил экран диагональю 8 дюймов разрешением 1280 х 800 пикселей. Экран с аналогичными параметрами используется и в Tab Active, однако яркость увеличена с 400 до 480 кд/кв.м. Управлять фирменным интерфейсом, установленным поверх Android 7.1, можно как пальцами в перчатках, так и при помощи S Pen.

Планшет построен на однокристальной платформе Exynos 7880 c восьмиядерным CPU — эта же SoC используется в смартфонах Samsung Galaxy A (2017). Объем оперативной памяти составил 3 ГБ, встроенной флэш-памяти — 16 ГБ. Также в наличии слот для карт памяти microSD, модем LTE и Wi-Fi, Bluetooth 4.2 и NFC, порт USB 2.0 Type-C. Сканер отпечатков встроен в центральную клавишу.

Разрешение основной камеры Galaxy Tab Active 2 — 8 Мп, фронтальной — 5 Мп (автофокусом снабжена только первая). Степень защиты корпуса новинки — IP68.

Толщина планшета равняется 9,9 мм, масса — 419 граммов. В изделии используется аккумуляторная батарея емкостью 4450 мА·ч. По предварительным данным стоимость Samsung Galaxy Tab Active 2 будет лежать в пределах 500-600 евро.

Источник: WinFuture