Смартфон OnePlus 5T представят 5 ноября

В начале месяца в Сети появились слухи о том, что смартфона OnePlus 5T не будет. Вместо этого производитель якобы сразу выпустит OnePlus 6 в начале следующего года.

После этого появилось изображение OnePlus 5T, которое на самом деле относилось к модели Oppo F5. И вот теперь сообщается, что OnePlus опубликовала рекламное изображение, из которого следует, что уже 5 ноября компания представит нечто новое.

Учитывая, что OnePlus практически ничего кроме смартфонов не выпускает, можно с высокой долей вероятности предположить, что нас ждёт именно OnePlus 5T. К тому же на изображении присутствует силуэт смартфона, на нём виднеется силуэт буквы T, ну а датой анонса является пятое число месяца. Кроме того на некоторых рынках OnePlus 5 уже не продаётся.

Каким будет обновлённый флагман, пока неизвестно. Возможно, слухи верны и аппарат получит дисплей 18:9, то есть будет отличаться от оригинала сильнее, чем в случае пары OnePlus 3/3T.