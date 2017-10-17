Внешняя камера DxO One для Android будет представлена 2 ноября, версия для iPhone получила новые возможности

В середине 2015 году в продажу поступила внешняя камера DxO One для смартфонов Apple iPhone. С ее подробными характеристиками вы можете ознакомиться в нашей предыдущей заметке.

Представители DxO Labs сообщили о том, что в ближайшее время в продажу поступит версия камеры DxO One для смартфонов, работающих под управлением операционной системы Android. Очевидно, что вместо разъема Lightning она получит разъем USB-C.

Полноценный анонс устройства ожидается на пресс-конференции, которая запланирована на 2 ноября этого года.

Камера DxO One для iPhone получила обновление, после установки которого владельцы аксессуара могут вести живую трансляцию в Facebook. Упрощен процесс ведения покадровой съемки, также добавлена поддержка технологии Auto Ramping, которая сохраняет экспозицию и баланс белого на всех кадрах.

Кроме того, выпущен дополнительный аккумулятор стоимостью 60 долларов, который увеличивает время работы камеры вдвое.