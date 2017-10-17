Хаб Dodocool DC35 с семью портами оценен в $46

Компания Dodocool выпустила очередной хаб для владельцев различных ноутбуков, которые оснащены всего одним разъемом USB-C.

Хаб Dodocool DC35 содержит три полноразмерных разъема USB 3.0, которые поддерживают передачу данных на скорости до 5 Гбит/с, а также обратно совместимы с USB 2.0 и USB 1.1.

Также в оснащение входит разъем USB-C, поддерживающий спецификацию Power Delivery. Порт VGA позволяет транслировать картинку в разрешении до 1920 х 1200 пикселей при 60 к/с. Также предусмотрен выход HDMI, поддерживающий 4K (3840 х 2160 пикселей при 30 к/с).

Наконец, устройство оснащено разъемом RJ-45, который поддерживает передачу данных на скорости до 1 Гбит/с.

Цена Dodocool DC35 составляет 46 долларов.