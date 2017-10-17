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Chilli International предлагает спиннер-телефон за $17

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Источник: Amazon

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Ажиотаж вокруг спиннеров, который разгорелся в начале года, постепенно спадает, однако компания Chilli International, офис которой располагается в Гонконге, выпустила действительно необычный спиннер.

Инженеры компании совместили в одном корпусе популярную игрушку для снятия стресса и мобильный телефон, предлагая новинку по цене около 17 долларов.

Chilli International предлагает спиннер-телефон за $17

Устройство оснащено цветным дисплеем диагональю 1 дюйм, 32 МБ оперативной и всего 32 МБ флэш-памяти, хотя предусмотрена возможность установки карты памяти microSD емкостью до 8 ГБ. Также есть модуль Bluetooth, при помощи которого можно подключить, например, гарнитуру для воспроизведения музыки.

Телефон должен держать заряд до 10 дней, емкость аккумулятора составляет 280 мА•ч.

17 октября 2017 Г.

09:25

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