Chilli International предлагает спиннер-телефон за $17

Ажиотаж вокруг спиннеров, который разгорелся в начале года, постепенно спадает, однако компания Chilli International, офис которой располагается в Гонконге, выпустила действительно необычный спиннер.
Инженеры компании совместили в одном корпусе популярную игрушку для снятия стресса и мобильный телефон, предлагая новинку по цене около 17 долларов.
Устройство оснащено цветным дисплеем диагональю 1 дюйм, 32 МБ оперативной и всего 32 МБ флэш-памяти, хотя предусмотрена возможность установки карты памяти microSD емкостью до 8 ГБ. Также есть модуль Bluetooth, при помощи которого можно подключить, например, гарнитуру для воспроизведения музыки.
Телефон должен держать заряд до 10 дней, емкость аккумулятора составляет 280 мА•ч.