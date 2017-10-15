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Microsoft пригрозили санкциями на нарушение закона о неприкосновенности личных данных в Windows 10

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Теги: Microsoft

Источник: WCCFtech.com

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Компания Microsoft перешла за границу, охраняемую законом, внедрив в Windows 10 механизмы слежки за пользователем. Теперь регулирующие органы требуют от программного гиганта исправить ситуацию, и открыто сообщать о сборе данных. В противном случае на Microsoft могут быть наложены санкции.

Ранее в этом году компания Microsoft уже стала указывать, какие данные она получает у пользователей Windows 10. Однако, по мнению нидерландского госоргана Autoriteir Persoonsgegevens (AP), надзирающего за соблюдением закона о защите персональных данных, этого недостаточно. Поскольку компания не говорит, как будет использовать эти данные, пользователи не могут обоснованно решить, давать свое согласие на использование или нет.

Коротко говоря, регулятор уверен, что в работе ОС есть признаки нарушения закона. ОС собирает много данных, не сообщает об их использовании и не предоставляет пользователю полноценные основания для решения о согласии на использование.

По мнению нидерландского регулятора, в работе ОС есть признаки нарушения закона

Опираясь на результаты ранее проведенных расследований, включая выполненное французским органом, аналогичным AP, регулятор требует, чтобы разработчик ПО сделал сбор данных более прозрачным и предсказуемым. Сейчас эта часть работы ОС описана в слишком общем виде, не дающем законных оснований для получения и обработки данных.

Компания Microsoft выразила несогласие с претензиями AP. В свою очередь регулятор предупредил, что если компания не прекратит нарушать закон, к ней применят санкции. В ответ в Microsoft выразили готовность сотрудничать с AP, даже будучи несогласными с выводами агентства. Изменения по части сбора личных данных компания пообещала внести уже в ближайшем обновлении ОС, которое станет доступно на следующей неделе (речь идет о версии Fall Creators Update).

15 октября 2017 Г.

09:19

Ctrl
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