Что ж, в данном случае никакие временные ограничения не действуют. Google официально подтвердил, что владельцы Google Pixel и Pixel XL смогут загружать в вышеупомянутый сервис все свои материалы без ухудшения качества столько, сколько пожелают.

В связи с чем возник аналогичный вопрос, который заинтересовал владельцев первого поколения смартфонов Google Pixel. Им тоже обещали безлимитное пространство в Google Photos с сохранением оригинального качества материалов.

На этой неделе Google уточнила, что владельцы смартфонов Google Pixel 2 и Pixel 2 XL смогут загружать фото и видео в Google Photos без потери качества до конца 2020 года . Все материалы, которые владельцы Google Pixel 2 успеют загрузить в Google Photos до конца 2020 года, сохранят оригинальное качество.

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Владельцы первого поколения смартфонов Google Pixel сохранят неограниченный доступ к Google Photos: В данном случае никакие временные ограничения не действуют

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