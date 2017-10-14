Владельцы первого поколения смартфонов Google Pixel сохранят неограниченный доступ к Google Photos

На этой неделе Google уточнила, что владельцы смартфонов Google Pixel 2 и Pixel 2 XL смогут загружать фото и видео в Google Photos без потери качества до конца 2020 года. Все материалы, которые владельцы Google Pixel 2 успеют загрузить в Google Photos до конца 2020 года, сохранят оригинальное качество.
В связи с чем возник аналогичный вопрос, который заинтересовал владельцев первого поколения смартфонов Google Pixel. Им тоже обещали безлимитное пространство в Google Photos с сохранением оригинального качества материалов.
Что ж, в данном случае никакие временные ограничения не действуют. Google официально подтвердил, что владельцы Google Pixel и Pixel XL смогут загружать в вышеупомянутый сервис все свои материалы без ухудшения качества столько, сколько пожелают.