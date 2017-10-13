Голосовой помощник Google признали более умным, чем Siri, Baidu и Bing

Группа китайских ученых провела исследование, целью которого, в частности, являлось установление уровня интеллектуального развития современных персональных помощников.
Самой умной была признана система искусственного интеллекта, которая применяется в голосовом помощнике Google Assistant. Коэффициент интеллекта (IQ) системы ИИ Google составил 47,28. Голосовой помощник Duer, который был выпущен два года назад компанией Baidu, идет следом с результатом 37,2. Система искусственного интеллекта Baidu получила IQ 32,92, далее идет система ИИ Sogou с IQ 32,25.
Поисковик Binq получил коэффициент 31,98, а коэффициент знаменитой Siri, которая помогает владельцам iPhone с 2011 года, составил всего 23,94.
Стоит добавить, что коэффициент интеллекта шестилетнего ребенка, согласно результатам исследованиям 2014 года, составлял 55,5.
Также интересным кажется следующий условный график, составленный учеными. Он указывает на то, что системы ИИ только первое время могут обучаться так же эффективно, как и человек. Со временем эффективность обучения искусственного интеллекта существенно снижается.