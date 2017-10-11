Apple начала продавать восстановленные 15-дюймовые MacBook Pro выпуска этого года

Apple обновила ассортимент восстановленных товаров, которые можно приобрести в официальном магазине компании.
Теперь посетителям магазина предлагают восстановленные 15-дюймовые ноутбуки MacBook Pro нового поколения с панелью Touch Bar, которые были представлены в июне этого года на мероприятии Worldwide Developers Conference 2017.
Скидка на различные модели в среднем составляет около 15%, например, базовая модель с 16 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флэш-памяти доступна за $2039 (на $360 меньше цены нового устройства).