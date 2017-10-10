Nokia сокращает штат примерно на 30%, закрывает проект Ozo и отказывается от направления VR

Компания Nokia опубликовала пресс-релиз, в котором говорится о том, что компания приняла решение сфокусироваться на сегменте «цифровое здоровье» (digital health), при этом «оптимизировать свои затраты на устройства виртуальной реальности».

Напомним, в 2016 году Nokia купила стартап Withings, который специализируется на устройствах для мониторинга здоровья, то есть всевозможных весах, фитнес-трекерах, тонометрах, термометрах и интеллектуальных камерах видеонаблюдения. Теперь Nokia намеревается активно развивать именно это направление, так как «рынок виртуальной реальности развивается не так быстро, как ожидалось». Также компания будет уделять больше внимания лицензированию своих патентов и технологий.

Что касается направления виртуальной реальности и панорамного видео, то Nokia снижает соответствующие затраты, а также прекращает дальнейшую разработку новых версий камеры Nokia OZO и прочих аппаратных решений VR.

Это должно повлечь за собой сокращение примерно трети штата компании, своих рабочих мест лишатся 310 из 1090 сотрудников в Финляндии, США и Великобритании.