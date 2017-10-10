Мобильное приложение Control Room позволяет управлять редактором Lightroom, используя смартфон

Графический редактор Lightroom, которому многие фотографы отдают предпочтение при «проявке» фотографий в формате RAW, обзавелся мобильным компаньоном, созданным сторонним разработчиком. Приложение Control Room, доступное в версиях для Android и iOS, обеспечивает доступ к инструментам Lightroom на ПК с мобильного устройства. Мышь и клавиатуру при этом можно не использовать вообще.
Пользователю Control Room доступны функции как редактирования, так и управления изображениями — в частности, можно отбирать снимки для включения в коллекции. Все изменения, сделанные на мобильном устройстве, в реальном времени воплощаются на ПК с помощью подключаемого модуля. Приложение стоимостью $4 можно найти в каталогах iTunes App Store и Google Play, а плагин для настольной версии загружается с сайта разработчика.