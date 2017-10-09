Waymo создала компанию Let's Talk Self-Driving, которая займётся просвещением людей касательно технологий беспилотных авто

Компания Waymo, входящая в холдинг Alphabet, объявила о том, что она создала первую в мире компанию по просвещению общественности касательно вопросов о беспилотных автомобилях.

Название у новоиспечённой компании весьма говорящее: Let's Talk Self-Driving. Она займётся тем, что будет объяснять людям особенности технологий, лежащих в основе беспилотных авто, чтобы убедить потенциальных покупателей и просто водителей в безопасности таких машин.

Let's Talk Self-Driving будет действовать совместно с рядом общественных организаций, включая фонд помощи пожилым людям и фонд Mothers Against Drunk Driving (матери против вождения в нетрезвом виде). Let's Talk Self-Driving начнёт свою работу в Аризоне. Компания будет использовать цифровую, уличную и радиорекламу, а также собственный сайт с множеством ссылок на дополнительные ресурсы.