По оценке KGI Securities, следующий iPhone станет популярнее iPhone Х

Многие специалисты ранее заявляли, что именно iPhone Х взорвет продажи данного семейства смартфонов, установив новые рекорды, однако аналитик KGI Securities Минг-Чи Куо (Ming-Chi Kuo) считает, что настоящий «суперцикл» для Apple произойдет с выходом следующего смартфона в следующем году.

Он заявил, что проблемы, которые пока что присутствуют на производстве iPhone Х, будут устранены в следующем году. Аналитик добавил, что поставки начнут расти в первой половине 2018 года. Кроме того, новые смартфоны iPhone будут продаваться дольше, чем iPhone X, так как поступят в продажу в сентябре 2018. При этом они сохранят все прелести iPhone Х и получат еще какие-то нововведения.

В итоге KGI Securities считает, что в этом году поставки iPhone составят 210-220 млн единиц, а в следующем — 245-255 млн смартфонов.