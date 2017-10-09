Концерн General Motors приобрёл компанию Strobe, разрабатывающую компактный лидар нового поколения

Не секрет, что практически ни один прототип беспилотного авто не обходится без лидара — устройства, благодаря которому машина «видит» окружающее пространство, определяет объекты вокруг и измеряет расстояние до них.

Такие системы выпускают многие компании, но не все они одинаковы. К примеру, источники сообщают, что компания General Motors в лице своего дочернего предприятия Cruise Automation, приобрела компанию Strobe.

Strobe специализируется на создании лидаров, реализованных в виде всего одной микросхемы. Конечно, в данном случае речь идёт именно о той части лидара, которая ответственна за обработку данных, а не за всё устройство. На фото ниже как раз запечатлён прототип лидара Strobe.

Такое решение позволит, по словам представителя Cruise Automation, снизить стоимость итогового лидара на 99% в сравнении с существующими решениями. Кроме того, версия Strobe ещё и компактнее.

Сумма сделки остаётся неизвестной. Вполне возможно, что первый настоящий беспилотный автомобиль концерна General Motors будет оснащён именно таким лидаром нового поколения.