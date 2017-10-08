Люксембург просит Amazon приготовить 250 млн евро

Как мы уже сообщали, по подсчетам Еврокомиссии, магазин Amazon должен доплатить 250 млн евро налогов. Агентству Reuters стало известно, что правительство Люксембурга обратилось к Amazon с просьбой отложить указанную сумму. Тем временем Amazon рассматривает возможность подачи апелляции.

«Ясно, что Amazon придется заплатить, как требуется. Деньги будут находиться на отдельном счету до завершения процедуры», — приводит Reuters слова пресс-секретаря министерства финансов.

В других подобных случаях, включая ситуацию с компанией Fiat в Люксембурге, Starbucks в Нидерландах и 25 компаниями в Бельгии, деньги были получены даже до истечения срока апелляции.

Напомним, еще в одном случае Еврокомиссия судится с Ирландией из-за того, что она не взыскала с Apple 13 млрд евро налогов.