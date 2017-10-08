Компания G.Skill представила наборы модулей памяти DDR4 для систем на процессорах Intel Core восьмого поколения и чипсете Z370

Компания G.SKill представила модули памяти Trident Z и Trident Z RGB, по ее словам, предназначенные для систем на процессорах Intel Core восьмого поколения (Coffee Lake) и чипсете Z370. В модулях используются микросхемы DRAM DDR4 производства Samsung.

Серию Trident Z RGB пополнили наборы модулей памяти DDR4-3733 суммарным объемом 64 ГБ (4 х 16 ГБ) и DDR4-4000 суммарным объемом 32 ГБ (4 х 8 ГБ). Они работают с задержками 17-19-19-39 и 18-19-19-39 соответственно. Модули, рассчитанные на напряжение питания 1,35 В, украшены подсветкой.

Модули без подсветки входят в серию Trident Z. Ее пополнили наборы модулей DDR4-4000 суммарным объемом 32 ГБ (2х 16 ГБ), работающих с задержками 19-19-19-39 при напряжении 1,35 В, модулей DDR4-4200 суммарным объемом 32 ГБ (4 х 8 ГБ), работающих с задержками 19-21-21-41 при напряжении 1,4 В и модулей DDR4-4400 суммарным объемом 16 ГБ (2 х 8 ГБ), работающих с задержками 19-19-19-39 при напряжении 1,4 В. Более скоростные модули DDR4-4500 работают с задержками 19-19-19-39 при напряжении 1,45 В, а возглавляют линейку модули DDR4-4600, работающие с задержками 19-25-25-45 при напряжении 1,5 В. Модули DDR4-4500 и DDR4-4600 комплектуются по два суммарным объемом 16 ГБ.

Продажи перечисленных наборов производитель обещает начать в ноябре. https://www.gskill.com/en/press/view/g-skill-releases-new-extreme-ddr4-specifications-for-the-8th-gen-intel®-core™-processor-and-z370-platform G.Skill