Выход качественной продукции на производстве iPhone X упал ниже 10%, первый миллион устройств могут выпустить в декабре

Издание Brightwire, на называя своих информаторов, заявляет, что смартфон iPhone X появится в продаже в декабре этого года, причем изначально на рынок попадет всего один миллион устройств.

Apple пообещала, что продажи iPhone X начнутся 3 ноября, но мы неоднократно слышали из различных источников, что проблемы на производстве могут привести к изменению планов. Некоторые аналитики утверждают, что iPhone X может задержаться вплоть до конца первого квартала 2018.

Brightwire утверждает, что выход качественной продукции на производстве iPhone X упал ниже отметки 10%, поэтому Apple будет не в состоянии в ближайшее время обеспечить магазины необходимым количеством устройств, которые будут куплены пользователями по предзаказу.

Ранее сообщалось, что основными проблемными компонентами iPhone X являются новый дисплей OLED и фронтальная 3D-камера.

Как мы уже отмечали, в долгосрочной перспективе задержка iPhone X может положительным образом сказаться на продажах iPhone 8.