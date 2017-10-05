В Японии наблюдается определенный дефицит Nintendo Switch из-за проблем с поставками ключевых комплектующих, включая оперативную память.

По состоянию на конец июня этого года компания Nintendo продала 4,7 млн Nintendo Switch. В Китае консоль должна поступить в продажу в начале следующего года, в связи с чем ожидается дальнейшее улучшение продаж.

В связи с этим, как сообщают источники из цепочки поставок, японская компания повысила объем заказов на консоль Switch до 2 млн единиц в месяц. Производством консоли занимаются китайская компания Foxconn, которая выполняет более половины заказов, и японская Hosiden.

Компания Nintendo планирует выполнить свой план по поставкам игровой консоли Nintendo Switch в этом году, который составляет 20 млн единиц.

Nintendo повысила объем заказов на консоль Switch до 2 млн единиц в месяц

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