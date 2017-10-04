Расходы на рынке IT по итогам текущего года достигнут 3,5 трлн долларов

Аналитики Gartner решили оценить рынок информационных технологий в целом. Они утверждают, что мировые расходы на IT в следующем году составят 3,658 трлн долларов, что на 4,3% превысит показатель текущего года.

Хороший рост продолжают демонстрировать сегменты корпоративного ПО и IT-услуг. Направление связи остаётся самым расходным: 1,387 трлн долларов в текущем году. Однако при этом оно и самое инертное, так как рост по итогам года составит всего 0,9%.

Аналитики прогнозируют, что расходы на ПО в нынешнем году вырастут на 8,5%, а в следующем — ещё на 9,4%, достигнув 387 млн долларов.

Расходы на IT-услуги в следующем году составят 980 млн долларов, что на 5,3% превысит показатель текущего года.

Ожидается, что аппаратный сегмент впервые за два года продемонстрирует рост. По итогам текущего года это будет 5,3%, а в следующем — ещё 5%. Это будет обусловлено ростом цен на премиальные смартфоны, а также процессом обновления корпоративных парков ПК в связи с переходом на Windows 10.