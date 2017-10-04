Обновление iOS 11.0.2 устранило проблему с громкоговорителем iPhone 8

Компания Apple опубликовала обновление для своей новой мобильной операционной системы, которое получило версию iOS 11.0.2.
Напомним, неделю назад мы писали о том, что пользователи смартфонов iPhone 8 и iPhone 8 Plus жалуются на неприятные щелчки, доносящиеся из разговорного динамика устройства при звонках. Apple подтвердила, что проблема носит программный, а не аппаратный характер, пообещав исправить ее в ближайшее время. Обновление iOS 11.0.2, в частности, предназначено именно для этого.
Кроме того, в некоторых случаях пользователи iOS 11 замечали, что сделанные фотографии самопроизвольно исчезали из галереи, а вложения в зашифрованных по стандарту S/MIME сообщениях нельзя было открыть. Эти две ошибки также были исправлены при помощи свежего обновления.
Размер обновления составляет около 290 МБ.