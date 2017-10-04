Представлен Google Pixelbook – хромбук-трансформер массой 1,1 кг
Как и предполагалось сегодня на официальном мероприятии компания Google представила массу новых аппаратных решений, в число которых вошел и Pixelbook. Это хромбук-трансформер с механизмом трансформации, хорошо знакомым по ноутбукам Lenovo Yoga. Даже петли Pixelbook на вид выглядят точно так же, как в многих моделях Yoga серии Thinkpad.
Google Pixelbook оказался очень тонкой и легкой моделью: он весит всего 1,1 кг, а толщина практически смартфонная – 10,3 мм. В оформлении корпуса сочетается алюминий и стекло Gorilla Glass.
Хромбук получил дисплей диагональю 12,3 дюйма разрешением 2400 х 1600 пикселей (плотность пикселей – 235 на дюйм). Экран сенсорный и совместим с цифровым пером Pixelbook Pen. Оно выполнено в стилистике ноутбука и обеспечивает распознавание свыше 2000 степеней нажатия, но в комплект поставки не входит – придется докупать перо отдельно за $100 (в США).
В Pixelbook используются процессоры Intel Core i5 и i7, объемы оперативной памяти составляют 8 или 16 ГБ, объем SSD (c поддержкой NVMe) – 128, 256 или 512 ГБ. Также в перечне характеристик web-камера, записывающая видео 720p с кадровой частотой 60 к/с, клавиатура с подсветкой, встроенный модуль аппаратного шифрования TPM, четырехосный гироскоп и датчик Холла, адаптеры Wi-Fi 802.11ac и Bluetooth 4.2, стереофонические громкоговорители и целых четыре микрофона.
В устройстве используется аккумуляторная батарея емкостью 41 Вт·ч, заявленная автономность – до 10 часов. Быстрая зарядка поддерживается: 15 минут подключения к сети выливаются в 2 часа автономности.
Длина и ширина Google Pixelbook – 290,4 и 220,8 мм соответственно.
В США уже можно оформить предварительный заказ на новинку, однако поставки товарных устройств начнутся только 31 октября. Стоимость хромбука стартует с отметки $1000.
Источник: Google
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4 октября 2017 Г.
22:59
Dexter
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