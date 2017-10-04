1220
Показать все

Опубликованы первые изображения АС Google Home Mini, которая поступит в продажу 19 октября по цене $49

Теги: Google

Источник: 9to5google

1174

Сегодня вечером компания Google проведет пресс-конференцию, на которой будут представлены смартфоны Google Pixel 2 и Pixel 2 XL, а также другие продукты.

Одной из таких новинок станет умная акустическая система Google Home Mini, прием предварительных заказов на которую начал раньше времени известный магазин Walmart, благодаря чему мы получили первые изображения устройства.

Опубликованы первые изображения АС Google Home Mini, которая поступит в продажу 19 октября по цене $49

На одной из них также засветился смартфон Google Pixel 2 XL, который получил два громкоговорителя на фронтальной панели и разъем USB-C.

Опубликованы первые изображения АС Google Home Mini, которая поступит в продажу 19 октября по цене $49

Что касается Google Home Mini, то она будет предлагаться по цене 49 долларов. Диаметр колонки составит всего 11,5 см, за обработку команд будет отвечать голосовой помощник Google Assistant, который ответит на вопросы, найдет информацию в Сети, позволит управлять умным домой, воспроизведением музыки и так далее.

Опубликованы первые изображения АС Google Home Mini, которая поступит в продажу 19 октября по цене $49

Google Home Mini поступит в продажу 19 октября.

4 октября 2017 Г.

10:08

Ctrl
ПредыдущаяСледующая

Все новости за сегодня

Опубликована бета-версия Android Wear на основе Android 8.0 Oreo : Окончательная версия, скорее всего, будет носить номер из ряда Android Wear 2.X

У новых смартфонов Google Pixel появится функция Motion Photo, аналогичная Live Photo на iOS: У смартфонов Google появится свой вариант Live Photo

LG работает над однокристальными системами Kromax и Epic, которые будут производиться компанией Intel : LG снова попробует себя в качестве разработчика однокристальных систем2

Процессоры Intel Coffee Lake могут оказаться в дефиците до конца года: Процессоры Intel Coffee Lake, возможно, будут в дефиците2

DelivAir использует дронов для доставки не по адресу, а по текущему местоположению адресата: Для навигации используется GPS и сигналы смартфона8

Цыгане теперь торгуют поддельными биткойнами: Судя по фотографиям, мужчина приобрел сувенирные биткойны, которые в Китае продаются по цене от 10 центов за штуку13

iOS 11 установлена на 35% совместимых устройств : Год назад за две недели iOS 10 установили 48,16% пользователей15

Samsung Galaxy Note8 стал первым смартфоном, который получил 100 баллов в фототесте DxOMark: Редакторы DxOMark уже отметили, что 100 баллов в их тесте — это не предел39

Обновление iOS 11.0.2 устранило проблему с громкоговорителем iPhone 8: Размер обновления составляет около 290 МБ9

Компания Western Digital представила первый в мире HDD объемом 14 ТБ — HGST Ultrastar Hs14 : Накопители Ultrastar Hs14 уже доступны некоторым партнерам Western Digital 29

На самом деле в 2013 году были взломаны все 3 млрд аккаунтов Yahoo, а не 1 млрд, как сообщалось ранее: Напомним, компания Verizon является новым владельцем Yahoo5

Наушники Bowers & Wilkins PX оснащены адаптивной системой активного шумоподавления: Специальный датчик останавливает воспроизведение, когда пользователь снимает наушники Bowers & Wilkins PX 10

Новые изображения позволяют сравнить дизайн и габариты Huawei Mate 10 Pro и Mate 9: В целом производитель сохранил концепцию дизайна задней панели9

Опубликованы первые изображения АС Google Home Mini, которая поступит в продажу 19 октября по цене $49: Диаметр колонки составит всего 11,5 см,6

Представлены графические решения серии AMD Embedded Radeon E9170 : Графический процессор, служащий основой AMD Embedded Radeon E9173, изготавливается по нормам 14 нм5

Гарнитура смешанной реальности Samsung HMD Odyssey действительно оказалась лучше аналогов: Samsung HMD Odyssey оценена в $5008

Планшет iPad с дизайном iPhone X выйдет не раньше третьего квартала 2018: Источник является сотрудником тайваньской фабрики, на которой производятся различные продукты Apple16

По прогнозу IDC, продажи программно-определяемых хранилищ данных в 2021 году приблизятся к 16,2 млрд долларов: Технология SDS востребована, поскольку она лучше соответствует потребностям центров обработки данных следующего поколения, чем старая инфраструктура хранения

Представлен спасательный робот-гуманоид Honda E2-DR : Входящая в комплект аккумуляторная батарея емкостью 1000 Вт•ч позволяет роботу выполнять свою работу в течение полутора часов19

Китайцы предпочитают смартфоны Huawei устройствам Apple: За последний год Huawei приблизилась к своей цели стать самым успешным производителем смартфонов16

ZTE готовит к выпуску пару смартфонов среднего уровня с аккумуляторами большой емкости: Новинки именуются ZTE A0616 и ZTE A06222

Несмотря на разногласия внутри компании Waymo планирует запустить сервис беспилотного такси уже в этом месяце: Руководство Google хотело запустить сервис беспилотных перевозок еще в 2016 году2

Мобильный ПК Google Pixelbook получит дисплей с соотношением сторон 3:2 и CPU Intel Core i5: Мобильный ПК Google Pixelbook будет основан на CPU Intel7

997
1318

iXBT TV

  • Обзор парогенератора MIE Stiro Pro для глажки, отпаривания и уборки дома

  • Обзор изогнутого 37,5-дюймового IPS-монитора Acer XR382CQK с соотношением сторон 21:9

  • Обзор робота-полотера Everybot RS500

  • Гарнитура 8K VR, беспроводная революция, Яндекс в каждое авто

  • Обзор SSD-накопителя Plextor M8SeY с протоколом NVMe, но на базе TLC-памяти

  • Обзор кухонных весов Unit UBS-2155

  • Обзор беззеркальной среднеформатной камеры со сменной оптикой Hasselblad X1D

  • Обзор дегидратора Gochu D-310 с возможностью одновременной сушки разных продуктов

  • Обзор цветного МФУ Xerox VersaLink C7030 формата A3

  • Обзор аккумуляторного секатора Stihl HSA 25 со сменными ножами

  • Начало новой эры? Чем iPhone X отличается от iPhone 8

  • Обзор полнокадровой зеркальной фотокамеры Nikon D850

1212

Теги

Календарь

октябрь
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Рекомендуем почитать

Подпишитесь на нас:

Подписка на новости и конкурсы:

Все подписки

Copyright © 1997—2017.

О сайте
Наши проекты
Полезные ссылки
Связь с администрацией

Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

Copyright © 1997-2017