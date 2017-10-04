Опубликованы первые изображения АС Google Home Mini, которая поступит в продажу 19 октября по цене $49

Сегодня вечером компания Google проведет пресс-конференцию, на которой будут представлены смартфоны Google Pixel 2 и Pixel 2 XL, а также другие продукты.

Одной из таких новинок станет умная акустическая система Google Home Mini, прием предварительных заказов на которую начал раньше времени известный магазин Walmart, благодаря чему мы получили первые изображения устройства.

На одной из них также засветился смартфон Google Pixel 2 XL, который получил два громкоговорителя на фронтальной панели и разъем USB-C.

Что касается Google Home Mini, то она будет предлагаться по цене 49 долларов. Диаметр колонки составит всего 11,5 см, за обработку команд будет отвечать голосовой помощник Google Assistant, который ответит на вопросы, найдет информацию в Сети, позволит управлять умным домой, воспроизведением музыки и так далее.

Google Home Mini поступит в продажу 19 октября.