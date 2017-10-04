На самом деле в 2013 году были взломаны все 3 млрд аккаунтов Yahoo, а не 1 млрд, как сообщалось ранее

Более четырех лет назад хакеры взломали базу аккаунтов Yahoo, украв данные обо всех пользователях, о чем стало известно только на этой неделе.

Напомним, в конце прошлого года глава отдела безопасности Yahoo Боб Лорд (Bob Lord) заявил, что в ходе того взлома хакеры украли данные о миллиарде пользователей. Однако теперь компания Verizon объявила, что на самом деле были скомпрометированы все 3 миллиарда учетных записей.

Напомним, компания Verizon является новым владельцем Yahoo, сумма уже закрытой сделки составила почти 4,5 млрд долларов.

Украденная информация включала имена, даты рождения, телефонные номера, адреса электронной почты, зашифрованные и незашифрованные вопросы/ответы системы безопасности. Данные о банковских картах и сами пароли остались не взломанными.

Verizon заявила, что компания планирует повышать безопасность своих сервисов, чтобы избежать повторения подобных ситуаций.