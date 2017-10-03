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За прошлый квартал Tesla произвела лишь 260 автомобилей Model 3

Теги: Tesla, авто

Источник: Tesla

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Компания Tesla опубликовала пресс-релиз, в котором присутствуют данные о продажах автомобилей в третьем квартале.

Всего за отчётный период Tesla поставила на рынок 26 150 автомобилей. Из них 14 065 экземпляров Model S и 11 865 кроссоверов Model X. Если посчитать, то останется ещё 220 «лишних» машин. Это количество поставленных заказчикам новеньких Model 3.

Если не считать последнюю, то поставки выросли на 4,5% в годовом выражении и на 17,7% — в квартальном. Tesla ожидает, что по итогам всего года сумеет реализовать около 100 000 автомобилей Model S и Model X, что превысит показатель 2016 года на 31%.

Tesla сумела нарастить поставки всех моделей авто

Также Tesla отмечает, что произведено за квартал было 25 336 автомобилей, из которых 260 машин — это Model 3. Компания признаёт, что объёмы производства новинки оказались ниже ожидаемого уровня из-за «узких мест» в процессе производства. Разница в количестве произведённых и поставленных автомобилей образуется из-за того, что Tesla считает поставленными лишь те авто, которые добрались до конечного потребителя. К примеру, на конец третьего квартала в процессе доставки клиентам находилось 4820 автомобилей, но они будут учитываться уже в счёт нового квартала.

Отметим, что количество предзаказов на Model 3 уже давно перевалило за 400 000. Пока даже нет прогнозов касательно того, к какому сроку Tesla сможет удовлетворить такой спрос.

3 октября 2017 Г.

11:24

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