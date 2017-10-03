Мобильный ПК Google Pixelbook получит дисплей с соотношением сторон 3:2 и CPU Intel Core i5

Ещё в прошлом месяце мы узнали, что Google готовит к анонсу очередной премиальный хромбук. Новинка будет называться Pixelbook и якобы обойдётся в 1200 долларов в минимальной конфигурации.

Теперь стало известно, что устройство получит дисплей диагональю 12,3 дюйма разрешением 2560 х 1700 пикселей (соотношение 3:2). Объём SSD составит от 128 до 512 ГБ. Все три модификации будут оснащены некими CPU Intel Core i5, но семейство пока неизвестно.

Также источник сообщает о некоем устройстве Google Clips, но пока неизвестно, что это такое. Все новинки, скорее всего, представят уже сегодня на мероприятии поискового гиганта.