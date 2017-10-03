1220
Показать все

Мобильный ПК Google Pixelbook получит дисплей с соотношением сторон 3:2 и CPU Intel Core i5

Теги: Google

Источник: Synnex, 9to5google

1174

Ещё в прошлом месяце мы узнали, что Google готовит к анонсу очередной премиальный хромбук. Новинка будет называться Pixelbook и якобы обойдётся в 1200 долларов в минимальной конфигурации.

Мобильный ПК Google Pixelbook будет основан на CPU Intel

Теперь стало известно, что устройство получит дисплей диагональю 12,3 дюйма разрешением 2560 х 1700 пикселей (соотношение 3:2). Объём SSD составит от 128 до 512 ГБ. Все три модификации будут оснащены некими CPU Intel Core i5, но семейство пока неизвестно.

Также источник сообщает о некоем устройстве Google Clips, но пока неизвестно, что это такое. Все новинки, скорее всего, представят уже сегодня на мероприятии поискового гиганта.

4 октября 2017 Г.

07:00

Ctrl
ПредыдущаяСледующая

Все новости за сегодня

Мобильный ПК Google Pixelbook получит дисплей с соотношением сторон 3:2 и CPU Intel Core i5: Мобильный ПК Google Pixelbook будет основан на CPU Intel2

SteelSeries окрашивает гарнитуры Arctis 3 в цвета солнца, севера и шифера: На российском рынке новые варианты Arctis 3 появятся 1 ноября9

Миниатюрные флэшки Silicon Power Jewel J35 и Touch T35 оснащены интерфейсами USB 3.0 и USB 2.0 соответственно : Накопители T35 предложены объемом от 8 до 64 ГБ, J35 — от 8 до 128 ГБ11

Фото дня: грузовик Tesla Semi: Грузовик Tesla Semi запечатлели в живую 27

Ушёл из жизни Пол Отеллини: Пол Отеллини умер в возрасте 66 лет20

Смартфон Oukitel K5000 получит экран с узкими рамками и АКБ емкостью 5000 мА·ч: Oukitel K5000 похож на Samsung Galaxy S8

GM планирует к 2023 году иметь в своем ассортименте не менее 20 моделей электромобилей: Две модели выйдут в ближайшие полтора года16

Браслет Samsung Gear Fit2 Pro пока нельзя использовать совместно с iPhone, так как Apple не одобрила соответствующее приложение для iOS: Apple не даёт использовать браслет Samsung Gear Fit2 Pro с iPhone15

Опубликованы изображения смартфона Xiaomi Redmi Note 5: Xiaomi Redmi Note 5 получил сдвоенную основную камеру6

997
1318

iXBT TV

  • Обзор изогнутого 37,5-дюймового IPS-монитора Acer XR382CQK с соотношением сторон 21:9

  • Обзор робота-полотера Everybot RS500

  • Гарнитура 8K VR, беспроводная революция, Яндекс в каждое авто

  • Обзор SSD-накопителя Plextor M8SeY с протоколом NVMe, но на базе TLC-памяти

  • Обзор кухонных весов Unit UBS-2155

  • Обзор беззеркальной среднеформатной камеры со сменной оптикой Hasselblad X1D

  • Обзор дегидратора Gochu D-310 с возможностью одновременной сушки разных продуктов

  • Обзор цветного МФУ Xerox VersaLink C7030 формата A3

  • Обзор аккумуляторного секатора Stihl HSA 25 со сменными ножами

  • Начало новой эры? Чем iPhone X отличается от iPhone 8

  • Обзор полнокадровой зеркальной фотокамеры Nikon D850

  • Обзор робота-пылесоса Unit UVR-8000 с функцией протирки гладких полов

1212

Теги

Календарь

октябрь
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31

Рекомендуем почитать

Подпишитесь на нас:

Подписка на новости и конкурсы:

Все подписки

Copyright © 1997—2017.

О сайте
Наши проекты
Полезные ссылки
Связь с администрацией

Нашли ошибку? Выделите текст и нажмите Shift+Enter.

Copyright © 1997-2017