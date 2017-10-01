Фитнес-браслет MGCool Band 3 оценен в $30

Компания MGCool представила новый фитнес-браслет MGCool Band 3, который находится на финальной стадии производства и будет предложен по довольно привлекательной цене.

Чтобы посмотреть время, дату или частоту сердечного ритма, достаточно просто поднять руку к лицу. Дисплей OLED является сенсорным, его диагональ составляет 0,66 дюйма. Браслет замеряет количество шагов, пройденное расстояние, а также потраченные калории.

Если вы находитесь в состоянии покоя долго время, то MGCool Band 3 напомнит, что пора немного подвигаться. Также браслет фиксирует обновления ваших лент в социальных сетях Facebook, Twitter и проч., подсказывая, что пора отвлечься от смартфона.

MGCool Band 3 защищен от попадания воды, поэтому его смело можно брать с собой в бассейн. Браслет четко фиксирует качество, а также фазы сна.

Аккумулятор емкостью 105 мА•ч позволяет устройству работать до 20 дней без подзарядки. Устройство будет доступно в черном и красном цветовых вариантах.

В продажу новинка поступит 18 октября по цене 30 долларов.