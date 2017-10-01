Смартфон Huawei Nova 2i получил дисплей FullView и 4 камеры

В Сети появилась информация о новом смартфоне Huawei Nova 2i, который засветился на сайте Vmall — официального онлайнового магазина компании Huawei в Малайзии.
Huawei Nova 2i оснащен восьмиядерной однокристальной системой Kirin 659, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ энергонезависимой памяти. Устройство получило дисплей FullView с соотношением сторон 18:9 и маленькими рамками.
Сдвоенная основная камера оснащена датчиками изображения разрешением 16 и 2 Мп, также на задней панели находятся светодиодная вспышка и дактилоскопический датчик. Модули фронтальной камеры имеют разрешение 13 и 2 Мп.
Емкость аккумулятора составляет 3340 мА•ч, Huawei Nova 2i работает под управлением Android 7.0.1 Nougat с оболочкой EMUI 5.1.
Смартфон получил систему быстрого управления жестами, например, двойное нажатие одним пальцем заставит систему сделать скриншот, а двойное нажатие двумя пальцами активирует запись происходящего на экране.
Цена устройства пока не сообщается.
Смартфон кажется клоном Huawei Maimang 6, который также известен под названиями Mate 10 Lite и G10. Возможно, это просто еще одна версия устройства для конкретного рынка.