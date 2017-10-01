Смартфон кажется клоном Huawei Maimang 6 , который также известен под названиями Mate 10 Lite и G10. Возможно, это просто еще одна версия устройства для конкретного рынка.

Цена устройства пока не сообщается.

Смартфон получил систему быстрого управления жестами, например, двойное нажатие одним пальцем заставит систему сделать скриншот, а двойное нажатие двумя пальцами активирует запись происходящего на экране.

Емкость аккумулятора составляет 3340 мА•ч, Huawei Nova 2i работает под управлением Android 7.0.1 Nougat с оболочкой EMUI 5.1.

Сдвоенная основная камера оснащена датчиками изображения разрешением 16 и 2 Мп, также на задней панели находятся светодиодная вспышка и дактилоскопический датчик. Модули фронтальной камеры имеют разрешение 13 и 2 Мп.

Huawei Nova 2i оснащен восьмиядерной однокристальной системой Kirin 659, 4 ГБ оперативной и 64 ГБ энергонезависимой памяти. Устройство получило дисплей FullView с соотношением сторон 18:9 и маленькими рамками.

В Сети появилась информация о новом смартфоне Huawei Nova 2i, который засветился на сайте Vmall — официального онлайнового магазина компании Huawei в Малайзии.

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Смартфон Huawei Nova 2i получил дисплей FullView и 4 камеры: Сдвоенная основная камера оснащена датчиками изображения разрешением 16 и 2 Мп

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